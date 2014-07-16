БИНБАНК выплатил свыше 111 млн рублей купонного дохода за второй купонный период по биржевым облигациям серии БО-03

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-03 (идентификационный номер займа 4В020302562В от 07 ноября 2011 года). Размер выплат за второй купонный период составляет 111 580 тыс. рублей, в расчете на одну облигацию - 55,79 рублей.

Общий размер выплат за первый и второй купонный периоды по облигациям БО-03 составил 225 000 тыс. рублей.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-03 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в котировальный список А1 ФБ ММВБ.

Напомним, что 16 июля 2013 года БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-03 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 183 дня, а также возможность досрочного приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения. По результатам закрытия книги заявок 12 июля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона в размере 11,25 % годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-03 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в котировальный список А1 ФБ ММВБ.

