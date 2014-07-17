ЦБ РФ одобрил сделку по приобретению мурманского ДНБ Банка

Компания Asokerco Trading Limited, бенефициаром которой является Микаил Шишханов – основной акционер БИНБАНКа, получила согласие ЦБ РФ на приобретение 100% акций ОАО «ДНБ Банк», расположенного в Мурманске. На данный момент акционером Банка является крупнейшая финансовая группа Норвегии DNB. Стороны намерены закрыть сделку в ближайшие недели.

ДНБ Банк является сильным игроком, демонстрируя устойчивые финансовые показатели, высокую эффективность бизнеса и способность на местном уровне конкурировать с федеральными банками, представленными в Мурманской области. Банк является прибыльным, имеет стабильную базу розничных и корпоративных клиентов.

«Данное приобретение нацелено на расширение регионального присутствия БИНБАНКа – это оптимальный и наиболее эффективный способ выхода на рынок Мурманской области, позволяющий получить одномоментно лояльную клиентскую базу и устойчивый прибыльный бизнес, – ранее отмечал Микаил Шишханов. – ДНБ Банк, имеющий 7 отделений, является самодостаточным для продолжения работы в своем регионе и при этом способен генерировать положительный финансовый результат».

