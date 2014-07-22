БИНБАНК исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-03

В рамках исполнения оферты банк выкупил ценные бумаги в количестве 1 007 694 (один миллион семь тысяч шестьсот девяносто четыре) штук, совокупной стоимостью 1 007 694 000 (один миллиард семь миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей.

БИНБАНК полностью исполнил свои обязательства по приобретению биржевых облигаций серии БО-03. В рамках оферты банк выкупил все предъявленные в установленном порядке к продаже ценные бумаги по их номинальной стоимости.

Биржевые облигации серии БО-03 общим объемом 2 млрд рублей со сроком обращения 3 года были размещены в июле 2013 года.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-03 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в котировальный список А высшего уровня ФБ ММВБ.

