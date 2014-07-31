Сделка по приобретению мурманского ДНБ Банка закрыта

Компания Asokerco Trading Limited, бенефициаром которой является Микаил Шишханов – основной акционер БИНБАНКа, стала владельцем ОАО «ДНБ Банк», ранее входящего в крупнейшую финансовую группу Норвегии DNB. Детали сделки сторонами не разглашаются.

Напомним, что стороны объявили о подписании договора в апреле 2014 года. Сделка заключена в рамках стратегии БИНБАНКа по расширению розничного бизнеса.

ДНБ Банк является сильным игроком, демонстрируя устойчивые финансовые показатели, высокую эффективность бизнеса и способность на местном уровне конкурировать с федеральными банками, представленными в Мурманской области. Банк является прибыльным, имеет стабильную базу розничных и корпоративных клиентов.

