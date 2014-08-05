В БИНБАНК-онлайн начался сезон скидок
В БИНБАНКе стартовала акция «БИНБАНК-онлайн - СЕЗОН СКИДОК», которая действует с 1 августа по 31 октября 2014 года. В рамках нового предложения банка клиенты, подключившие систему «БИНБАНК-онлайн» смогут осуществить платежи по 70-ти услугам совершенно бесплатно. Так, например, без комиссии можно пополнить баланс Skype, Qiwi-кошелька, Яндекс.Деньги или купить купоны на Биглионе и Групоне.
Поставщики услуг, участвующие в Акции.
• ОАО "Фаберлик"
• ООО ""Орифлэйм Косметикс""
• "АО "Провеа"
• ЗАО "Мэри Кэй"
• ООО "БигБаззи"
• ООО "Биглион"
• ООО НКО ""Яндекс.Деньги"
• НКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)
• ООО "Иксолла"
• Амвэй (ООО)
• Skype Communications S.a.r.l.
• НКО "МОНЕТА.РУ" (ООО)
• КИВИ Банк (ЗАО)
• ГРУПОН РУС ООО
Подробная информация об акции на сайте БИНБАНКа.
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