В БИНБАНК-онлайн начался сезон скидок

В БИНБАНКе стартовала акция «БИНБАНК-онлайн - СЕЗОН СКИДОК», которая действует с 1 августа по 31 октября 2014 года. В рамках нового предложения банка клиенты, подключившие систему «БИНБАНК-онлайн» смогут осуществить платежи по 70-ти услугам совершенно бесплатно. Так, например, без комиссии можно пополнить баланс Skype, Qiwi-кошелька, Яндекс.Деньги или купить купоны на Биглионе и Групоне.

Поставщики услуг, участвующие в Акции.

• ОАО "Фаберлик"

• ООО ""Орифлэйм Косметикс""

• "АО "Провеа"

• ЗАО "Мэри Кэй"

• ООО "БигБаззи"

• ООО "Биглион"

• ООО НКО ""Яндекс.Деньги"

• НКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)

• ООО "Иксолла"

• Амвэй (ООО)

• Skype Communications S.a.r.l.

• НКО "МОНЕТА.РУ" (ООО)

• КИВИ Банк (ЗАО)

• ГРУПОН РУС ООО



Подробная информация об акции на сайте БИНБАНКа.

