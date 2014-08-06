БИНБАНК открыл КОМОС ГРУПП кредитные линии на общую сумму 2,5 млрд рублей

БИНБАНК открыл три невозобновляемые кредитные линии объемом 2,5 млрд рублей на срок 8 лет холдингу КОМОС ГРУПП. Средства будут направлены на пополнение оборотных средств. Обеспечение в рамках сделки – оборудование и недвижимость.

КОМОС ГРУПП – агропромышленный холдинг, предприятия которого расположены на территории Удмуртской Республики и Пермского края. Под управлением ООО «КОМОС ГРУПП» работают 3 птицефабрики, единое предприятие по переработке молока, включающее в себя 4 производственных площадки, 2 свинокомплекса, 2 хладокомбината и комбикормовый завод. Продукция холдинга поставляется в 54 региона России.

