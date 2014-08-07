Москомприватбанк («БИНБАНК кредитные карты») возобновил выплату денежных переводов по системе Western Union

Теперь во всех 220 отделениях Москомприватбанка («БИНБАНКа кредитные карты») клиентам доступны операции не только по отправке, но и по выплате денежных переводов по Системе Western Union. Денежный перевод можно получить через несколько минут после его отправления. Комиссия с получателя не удерживается.

Основные Преимущества Western Union:

• тарифы на отправления денежных переводов по России - от 1%

• тарифы на отправление денежных переводов в страны СНГ и Грузия – от 1%

• тарифы на отправление денежных переводов в Китай - 1000 руб., за любой перевод от 75 000 руб., или 41 долл. США от 3000 долл. США

• в другие страны - от 250 руб./10 долл. США.

Выбрать удобное отделение можно на сайте банка или, обратившись в информационный центр по телефону: 8 800 200 20 80

Напомним, что в апреле 2014 года БИНБАНК закрыл сделку по приобретению Москомприватбанка, на базе которого будет развивать свой карточный бизнес. В июле акционеры Москомприватбанка утвердили новое название банка – «БИНБАНК кредитные карты». Ребрендинг завершится в 2015 году.

