БИНБАНК открыл Группе Е4 кредитную линию на 400 млн рублей

БИНБАНК открыл возобновляемую кредитную линию объемом 400 млн рублей сроком на 1 год Группе Е4, которая является ведущей инжиниринговой компанией России и осуществляет свою деятельность на территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Сибирского и Дальневосточного округов.

Кредитные ресурсы банка будут направлены на финансирование текущих затрат по контрактам ОАО «ФСК ЕЭС»: строительство подстанции «Ступино» и подстанции «Губернская».

