БИНБАНК запустил новую версию мобильного банка для Аndroid

Новая версия мобильного приложения интернет-банка на платформе Android отличается новым дизайном и расширенными функциями.

Теперь с помощью приложения можно просматривать открытые вклады и пополнять их. Раздел «Кредиты» дает возможность контролировать состояние текущей задолженности и вносить платежи с карты или счета, открытого в БИНБАНКе. Также клиентам доступна лента новостей и быстрый переход на страницы БИНБАНКа в социальных сетях.

В мобильном банке внедрена обновленная технология по отражению актуальных данных о местонахождении офисов и банкоматов банка.

Для пользователей Аndroid приложение доступно бесплатно на Google Play.

