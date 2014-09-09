БИНБАНК запустил акцию: потребительские кредиты по ставке 17,9% годовых

С 9 сентября по 30 ноября 2014 года в любом офисе БИНБАНКа можно оформить потребительский кредит по ставке 17,9%. Заключить кредитный договор на таких условиях можно в рамках акции «Редкий кредит»: сумма до 3 млн рублей, срок до 5 лет, при этом от заемщика не требуется ни залогов, ни поручителей. Процентная ставка составляет 17,9% при подключении к программе «Защита кредита», в ином случае – 21,9 % годовых.

«Новое предложение ориентировано прежде всего на тех, кто состоит в официальном браке. При расчете суммы кредита учитывается совокупный доход семьи, что автоматически увеличивает как максимальную сумму кредита, так и вероятность его одобрения. Сочетание гарантированно низкой ставки и высокой одобренной суммы без каких-либо особых требований является весьма интересным предложением для семейных людей, которые чаще других планируют крупные покупки и очень щепетильно относятся к стоимости кредита», - отмечает Юлия Тузовская, заместитель директора департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа.

Клиенты, не состоящие в официальном браке, также могут воспользоваться новым предложением, предоставив расширенный пакет документов. Помимо справки о доходах по форме 2-НДФЛ и трудовой книжки необходимы будут два дополнительных документа, косвенно подтверждающих доход (например, паспорт транспортного средства, свидетельство о праве собственности на недвижимость, заграничный паспорт). Предоставлять дополнительные документы не потребуется, если заемщик является сотрудником компании-партнера БИНБАНКа.

Более подробную информацию можно узнать в информационном центре БИНБАНКа, позвонив по телефону 8 495 755 50 75 или на сайте банка.

