Накопительный счет в БИНБАНКе теперь можно открыть через интернет-банк

Накопительный счет «Копилка» – это текущий счет в рублях с начислением процентов в размере 5,5% годовых. Счет бессрочный, проценты начисляются на ежедневный остаток и капитализируются в последний день месяца (прибавляются к сумме на счете).

Для открытия накопительного счета теперь нет необходимости посещать офис банка. Любой клиент БИНБАНКа, пользующийся интернет-банком, может легко сделать это, не отходя от своего компьютера. Открытие счета осуществляется в разделе «Карты и счета», необходимо нажать на кнопку «Открыть текущий счет» и выбрать вид счета – «Текущий Копилка».

Счет «Копилка» позволяет разместить любую сумму до 30 миллионов рублей, при этом ее можно снять или пополнить в любое время без каких-либо ограничений. При закрытии счета все капитализированные проценты сохраняются.

С помощью интернет-банка можно дистанционно осуществлять все операции со счетом, в том числе переводить на него средства с карты или зачислять их обратно – со счета на карту.



Более подробную информацию можно узнать в информационном центре БИНБАНКа, позвонив по телефону 8 495 755 50 75.

