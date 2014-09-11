Совокупные активы БИНБАНКа по МСФО за первое полугодие 2014 года увеличились на 15%, составив 250 млрд рублей

В первую очередь рост активов обусловлен существенным увеличением торгового портфеля ценных бумаг до 15,5 млрд рублей (+22%) и клиентского кредитного портфеля до 159,8 млрд рублей (+17%). Основу роста кредитного портфеля составили корпоративные кредиты, которые возросли на 18% и составили 139,5 млрд рублей (за минусом резерва под обесценение). Согласно стратегии развития банк продолжил наращивать свои позиции в высокомаржинальном розничном бизнесе, в результате чего розничный кредитный портфель за первое полугодие 2014 года возрос на 15% и составил 20,3 млрд рублей (за минусом резерва под обесценение). В основном рост ссудной задолженности по физическим лицам произошел за счет расширения программ потребительского кредитования.

Уровень просроченной задолженности свыше 90 дней в кредитном портфеле банка на отчетную дату соответствует среднерыночному и составляет 4,6%.

Объем совокупных обязательств банка на 30 июня 2014 года составил 224,2 млрд рублей, увеличившись на 13% (199,2 млрд рублей на конец 2013 года). В основном рост обусловлен увеличением средств банков до 12,4 млрд рублей и выпущенных долговых ценных бумаг до 14,9 млрд рублей. Объем выпущенных долговых ценных бумаг увеличился за счет размещения 6-летних биржевых облигаций серии БO-04 на сумму 2 млрд рублей. Средства физических лиц за первое полугодие увеличились на 23,7%, составив 131,2 млрд рублей.

Капитал 1 уровня увеличился до 25,8 млрд рублей (+42%) как за счет вливаний в капитал 1 уровня, так и текущей прибыли. Уровень достаточности капитала 1 уровня в соответствии с подходом Базель II составил 10,4% (капитала 2 уровня – 13,5%), что значительно превышает нормативные показатели и свидетельствует о хорошем уровне капитализации.

Процентный доход банка за 6 месяцев 2014 года составил 10,8 млрд рублей, увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход (до создания резервов) составил 3,3 млрд рублей (+27%). Чистые непроцентные доходы возросли до 5,3 млрд рублей (+133%). Существенный рост обусловлен ростом прибыли от операций с иностранной валютой и комиссионных доходов. Финансовый результат деятельности банка по итогам 1 полугодия 2014 года составил 1,1 млрд рублей. Показатели рентабельности по сравнению с данными на конец 2013 года значительно возросли: ROAA – 0,95% (2013 год – 0,39%), ROAE – 10,13% (2013 год – 4,91%).

Запас текущей ликвидности банка на 1 июля 2014 года сохраняется высоким. Нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ, выполняются с большим запасом: Н2 «мгновенная ликвидность» – 138,84% при норме не менее 15%; Н3 «текущая ликвидность» – 150,26% при норме не менее 50%; Н4 «долгосрочная ликвидность» – 59,57% при норме не более 120%.

