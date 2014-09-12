БИНБАНК успешно погасил серию 07 еврокоммерческих бумаг на сумму 25 млн долларов США

12 сентября 2014 года БИНБАНК выплатил иностранным инвесторам 25 млн долларов США, погасив серию 07 (ISIN XS1045128870) еврокоммерческих бумаг (ECP) сроком 6 месяцев.

Организатором выпуска серии 07 ЕСР выступил BCP Securities. Средства от размещения были направлены на финансирование проектов малого и среднего бизнеса.

Напоминаем, что программа ЕСР общим объемом 300 млн долларов США была зарегистрирована БИНБАНКом летом 2012 года. В настоящее время в обращении находятся серии 05 и 06 со сроком 12 месяцев на общую сумму 69 млн долларов США. Доходность первичного размещения по данным выпускам составляет 6,7% и 7,5% годовых соответственно.

