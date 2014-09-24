БИНБАНК выплатил свыше 160 млн рублей купонного дохода за второй купонный период по биржевым облигациям серии БО-02

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4B020202562B от 07 ноября 2011 года). Размер выплат за второй купонный период составил 164,1 млн рублей. Размер процентов по одной биржевой облигации - 54,7 рубля.

Общий размер выплат купонного дохода за первый и второй купонные периоды по облигациям БО-02 составил 325,5 млн рублей.

Биржевые облигации серии БО-02 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года БИНБАНК разместил в сентябре 2013 года. Номинальная стоимость облигации - 1000 рублей. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 183 дня, а также возможность досрочного приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в котировальный список высшего уровня Фондовой биржи ММВБ.

