БИНБАНК исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-02

В рамках исполнения оферты банк выкупил ценные бумаги в количестве 2 476 676 (два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть) штук, что составляет 82,6% от общего объема займа. Размер исполненного обязательства в денежном выражении составил 2 млрд 476,676 млн рублей, кроме того владельцам бумаг был выплачен накопленный купонный доход (НКД) на дату приобретения в размере 4 160 816 рублей.



Выпуск БО-02 номинальным объемом 3 млрд рублей был размещен в сентябре 2013 года с погашением в 2016 году. Ставка купона на срок до оферты составляла 10,85% годовых.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в котировальный список высшего уровня Фондовой биржи ММВБ.

