БИНБАНК заключил соглашение о выдаче гарантий в размере 1,25 млрд рублей со структурой госкорпорации «Росатом»

БИНБАНК заключил генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий с Государственным научным центром – Физико-экономическим институтом имени А.И. Лейпунского, который является дочерним предприятием «Росатома». Общая сумма установленного лимита – 1,25 млрд руб., срок действия каждой гарантии – не более 5 лет.

Гарантии будут использоваться предприятием в качестве обеспечения исполнения обязательств – в рамках участия в конкурсах и тендерах, по контрактам, а также возвратам авансовых платежей.

