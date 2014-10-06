БИНБАНК ввел бонусы к ставке по вкладам до 0,3% и обновил линейку депозитов

Три новых вклада с простыми и прозрачными условиями позволяют клиенту выбрать оптимальное предложение в зависимости от его потребностей:



«Максимальный доход» – это возможность разместить средства по ставке до 10,8% годовых в рублях, 4,25% в долларах и евро. Проценты выплачиваются в конце срока, дополнительные опции отсутствуют.



«Ежемесячный доход» – накопительный вклад с ежемесячной выплатой или капитализацией процентов. Ставка, по которой начисляются проценты, растет по мере пополнения депозита. Максимальная доходность – 9,5% годовых в рублях и 3,6% в долларах и евро. Предусмотрена возможность льготного досрочного закрытия вклада, начиная с 181-го дня действия договора (если вкладчику необходимо досрочно забрать средства, проценты начисляются в размере половины ставки, установленной при открытии депозита).



«Фиксированный остаток» представляет собой вклад с максимальными возможностями по управлению средствами: ежемесячная выплата или капитализация процентов, пополнение и досрочное снятие части суммы вклада без потери процентов (при условии сохранения неснижаемого остатка в размере 50% от первоначальной суммы). Доходность – до 8% годовых в рублях и 2,60% в долларах и евро.



При открытии любого из трех новых вкладов через интернет-банк БИНБАНКа клиент получает бонус к ставке в размере 0,15 процентного пункта. Такой же бонус предоставляется в случае предъявления пенсионного удостоверения. «Максимальный бонус к ставке в размере 0,3 процентного пункта могут получить клиенты, оформившие пакет услуг «Весь Мир», сочетающий в себе преимущества премиальной карты и уникальный набор сервисов для путешественников, включая накопление миль, программу страхования и бесплатное снятие наличных в банкоматах по всему миру», – отмечает Антон Маслий, директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа.





Более подробную информацию можно узнать, позвонив в информационный центр Банка по телефонам: 8 800 200-50-75, 8 495 755-50-75

