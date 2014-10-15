БИНБАК продлил акцию «Приведи друга» до 31 января 2015 года

В рамках акции новые вкладчики и заемщики, пришедшие по рекомендации, а также действующие клиенты, порекомендовавшие БИНБАНК, получают в подарок 1000 рублей на счет мобильного телефона.

Для участия в акции действующему клиенту БИНБАНКа необходимо заполнить заявку и предложить своим знакомым оформить кредит по программам потребительского кредитования банка или открыть срочный вклад на сумму от 200 тыс. рублей/ 5 тыс. евро/ 7 тыс. долларов на срок не менее одного года. Новый клиент при оформлении договора срочного вклада или потребительского кредитования сообщает имя и номер мобильного телефона человека, порекомендовавшего ему БИНБАНК.

Средства на мобильный телефон зачисляются как новому вкладчику или заемщику, так и действующему клиенту, порекомендовавшему БИНБАНК.

Подробнее об акции можно узнать в специальном разделе на сайте www.binbank.ru: «Приведи друга!»

