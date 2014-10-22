БИНБАНК заключил соглашение о выдаче гарантий компании «Режникель»

Генеральное соглашение БИНБАНКа с производственным объединением «Режникель» предусматривает выпуск банковских гарантий в рамках лимита в размере 250 млн рублей. Лимит открыт на 1 год, срок гарантий – до 8 месяцев.

Гарантии будут выдаваться в пользу ИФНС в качестве обеспечения по возврату НДС.

ЗАО «Производственное объединение «Режникель» расположено в городе Реж Свердловской области. Никелевый завод построен в 1936 году для переработки открытых неподалеку месторождений никелевых руд.

