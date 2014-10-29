Агентство «Рус-Рейтинг» повысило кредитные рейтинги БИНБАНКа

Независимое рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг» повысило кредитные рейтинги БИНБАНКа:



- по международной шкале с «ВВВ» до «ВВВ+»

- по национальной шкале с «АА» до «АА+»



Прогноз по рейтингам «стабильный».



Данные рейтинги отражают высокий уровень кредитоспособности среди эмитентов РФ и сравнительно высокую степень кредитоспособности на международном уровне. Финансовое состояние оценивается как стабильное, устойчивость к среднесрочным стрессам - высокая.

По мнению агентства, повышение рейтингов обусловлено стабильным развитием банка при адекватной поддержке капитализации, дальнейшей диверсификацией бизнеса банка, участием в капитале Михаила Гуцериева и планируемым ростом его доли, хорошим уровнем делового и политического лобби собственников. Эксперты «Рус-Рейтинга» отмечают, что факторами, обосновывающими рейтинг, являются: поддержка финансово независимыми собственниками, развитый бизнес и устойчивые рыночные позиции, стабильная корпоративная клиентская база, высокий запас текущей ликвидности.



«Мы рады, что аналитики агентства положительно оценили динамику основных показателей деятельности БИНБАНКа за 9 месяцев 2014 года. И главным образом отметили такое конкурентное преимущество банка как регулярная поддержка капитализации со стороны акционеров, позволяющая нам динамично наращивать масштабы бизнеса», - прокомментировала рейтинговые действия Ирина Комарова, старший вице-президент БИНБАНКа.

