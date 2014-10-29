Председателем правления «БИНБАНКа кредитные карты» назначен Дамир Баттулин

Его кандидатура на эту должность согласована ЦБ РФ.

«Дамир Баттулин отвечает за карточный бизнес БИНБАНКа, его назначение председателем правления «БИНБАНКа кредитные карты» – логичный шаг на пути интеграции этих двух бизнесов нашей группы, – комментирует председатель совета директоров «БИНБАНКа кредитные карты» Петр Морсин. – Дмитрий Барбаянов, занимавший ранее должность предправления, продолжает работать в банке в качестве управляющего крупнейшей региональной дирекции по ЦФО и является моим заместителем в совете директоров банка».

Дамир Баттулин окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности финансы и кредит. В банковской сфере работает более 13 лет, в БИНБАНКе – более 2,5 лет.

«БИНБАНК кредитные карты» (до сентября 2014 года – Москомприватбанк) был приобретен БИНБАНКом в апреле 2014 года. На его базе БИНБАНК развивает свой карточный бизнес. За пять месяцев (с 1 мая по 1 октября 2014 года) карточный кредитный портфель «БИНБАНКа кредитные карты» вырос на 4,6 млрд рублей (до 28,3 млрд), а объем средств, привлеченных от населения, – на 3,4 млрд рублей (до 22,8 млрд).

До конца 2014 года «БИНБАНК кредитные карты» планирует увеличить кредитный портфель на 2,5 млрд рублей.

