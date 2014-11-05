БИНБАНК успешно погасил серию 05 Еврокоммерческих бумаг в размере 22 млн долларов США

31 октября 2014 года БИНБАНК выплатил иностранным инвесторам 22 млн долларов США, погасив серию 05 (ISIN XS0988240064) Еврокоммерческих бумаг (ECP) сроком 1 год.

Организаторами выпуска серии 05 ЕСР выступили BCP Securities и ВТБ Капитал. Средства от размещения были направлены на финансирование проектов МСБ.

Напоминаем, что программа ЕСР общим объемом 300 млн долларов США была зарегистрирована БИНБАНКом летом 2012 года. В настоящее время в обращении находится серия 06 ЕСР со сроком 12 месяцев на сумму 47 млн долларов США. Доходность первичного размещения по данному выпуску составляет 7,5% годовых.

