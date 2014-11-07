БИНБАНК расширил возможности погашения кредитов и пополнения вкладов

В рамках усовершенствования сервисов банковского самообслуживания БИНБАНК ввел новую систему погашения кредитов и пополнения вкладов при помощи информационно-платежных терминалов банка.

Для совершения операции клиенту достаточно знать паспортные данные (серия, номер) и номер счета (20 цифр), указанный в кредитном или депозитном договоре.

«Данный способ удобен для клиентов, поскольку операцию можно осуществить практически в любое время и удобном месте. Это значительно экономит время клиента. Кроме того, для проведения операции не нужна банковская карта, достаточно паспортных данных и номера счета», - отмечает директор департамента дистанционного банковского обслуживания БИНБАНКа Александр Новиков.

Операции можно осуществить в 177 информационно-платежных терминалах в 59 городах присутствия банка.

Более подробную информацию можно узнать, позвонив в информационный центр банка по телефону 8 800 200-50-75.

