БИНБАНК повысил ставки по вкладу «Хит сезона»

Максимальная ставка теперь составляет 12% годовых в рублях.

Повышение составило 0,5-1,5 процентного пункта в рублях и 0,75-1,5 процентного пункта в валюте. Изменение коснулось всех суммовых диапазонов, сроков и валют.

Вклад «Хит сезона» можно открыть в рублях, долларах или евро на срок 3, 6 или 12 месяцев. Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Ставки в зависимости от суммы и срока составляют 10– 12% годовых в рублях, 4 – 6% годовых в долларах и 4-5,5% в евро. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад пополняемый, ограничений по минимальной сумме и сроку внесения дополнительных взносов нет. Вклад «Хит сезона» позволяет не только получить высокий доход, но и в случае необходимости снять средства досрочно на выгодных условиях. При досрочном снятии через полгода проценты выплачиваются по ставке, равной половине ставки размещения.

Более подробную информацию можно узнать, позвонив в информационный центр банка по телефонам: 8 800 200-50-75, 8 495 755-50-75.

