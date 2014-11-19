БИНБАНК запустил услугу резервирования номера счета для клиентов МСБ

БИНБАНК предоставил представителям малого и среднего бизнеса возможность резервирования расчетного счета. Новый сервис позволяет предпринимателям еще до фактического открытия счета получить его номер и узнать платежные реквизиты.

«Чтобы воспользоваться услугой, клиенту МСБ достаточно заполнить заявление на открытие счета, предоставить свидетельства ИНН и ОГРН, а также страницы устава с информацией о видах деятельности. И уже через 2 часа клиенту будет сообщен номер его будущего расчетного счета, который он сразу сможет использовать при планировании финансовых операций с партнерами. Для активации счета необходимо в течение 30 календарных дней предоставить в банк полный пакет документов в выбранное клиентом отделение», - уточняет Анна Салманова, директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса БИНБАНКа.

Резервирование счета осуществляется бесплатно.



С более подробной информацией о новом сервисе можно ознакомиться на сайте банка или позвонив в информационный центр по бесплатному телефону 8 800 555-81-18.

