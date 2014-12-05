БИНБАНК повысил максимальную ставку по вкладу «Хит сезона» до 12,5 % годовых

Такая ставка начисляется при размещении вклада на сумму от 300 тыс. рублей сроком на 1 год (повышение составило 0,5 процентного пункта). Вклад можно открыть в рублях, долларах или евро на срок 3, 6 или 12 месяцев. Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Ставки в зависимости от суммы и срока составляют 10 – 12,5% годовых в рублях, 4 - 6 % годовых в долларах и 4 – 5,5% в евро. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад пополняемый, ограничений по минимальной сумме и сроку внесения дополнительных взносов нет. Вклад «Хит сезона» позволяет не только получить высокий доход, но и в случае необходимости снять средства досрочно на выгодных условиях. При досрочном снятии через полгода проценты выплачиваются по ставке, равной половине ставки размещения.

Более подробную информацию можно узнать, позвонив в информационный центр банка по телефонам: 8 800 200-50-75, 8 495 755-50-75.

