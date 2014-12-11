БИНБАНК разместил рублевые облигации серии БО-05

БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 (идентификационный номер выпуска 4B020502562B от 25 декабря 2013 года) общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей со сроком обращения 6 лет и годовой офертой. Номинальная стоимость облигации - 1000 рублей. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено двенадцать купонных периодов продолжительностью 183 дня.

По результатам закрытия книги заявок 8 декабря 2014 года было принято решение установить процентную ставку первого купона в размере 14% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил БИНБАНК.

Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список «А1» ЗАО «ФБ ММВБ», а также к включению в ломбардный список Банка России.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации банка серий БО-01 - БО-05 на общую сумму 18 млрд рублей и серия 06 ЕСР со сроком 12 месяцев на сумму 47 млн долларов США.