БИНБАНК закрыл сделку по приобретению пяти банков группы «Рост»

Сделка заключена в рамках финансового оздоровления «Рост банка», банка «Кедр», Аккобанка, СКА-Банка и Тверьуниверсалбанка. Приобретение банков осуществлено за символическую сумму.

Цель приобретения банков группы «Рост» – расширение розничного бизнеса, регионального присутствия и клиентской базы БИНБАНКа. Общий объем вкладов, привлеченных пятью банками от населения, на данный момент составляет 70 млрд рублей, совокупная сеть отделений превышает 240 офисов, сеть банкоматов – более 440 устройств.

БИНБАНК гарантирует исполнение всех финансовых обязательств приобретенных банков перед вкладчиками и кредиторами. Процедура финансового оздоровления проходит при поддержке государства в лице Центрального Банка РФ и Агентства по страхованию вкладов.

