«Рост банк», проходящий процедуру финансового оздоровления под управлением БИНБАНКа, начал отменять ограничения на выдачу средств со вкладов

19 декабря 2014 года все ограничения на снятие наличных со счетов физических лиц отменяются в офисах «Рост банка», расположенных в Казани, Владивостоке, Магадане, Новосибирске, Томске, Хабаровске, Чите и Якутске. 22 декабря будут сняты ограничения во всех остальных регионах присутствия «Рост банка». В других банках группы «Рост» (банк «Кедр», Аккобанк, СКА-Банк и Тверьуниверсалбанк) какие-либо ограничения отсутствуют.

«Сейчас мы в рабочем режиме каскадом наполняем офисы и банкоматы «Рост банка» деньгами, которых при необходимости с запасом хватит для работы со всеми вкладчиками, – комментирует вице-президент БИНБАНКа Петр Морсин, который после согласования с Банком России будет назначен президентом – председателем правления банковской группы «Рост». – В качестве опции мы готовы предложить клиентам «Рост банка» перевести деньги в БИНБАНК, однако необходимости в этом нет: БИНБАНК при поддержке государства в лице Центрального Банка РФ и Агентства по страхованию вкладов гарантирует исполнение всех обязательств перед клиентами банков группы «Рост». Посетив основные города присутствия группы «Рост», могу уверенно говорить о том, что большинство вкладчиков этой банковской группы останутся нашими клиентами, и я благодарю их за терпение и оказанное нам доверие».

Все банки группы «Рост» были поддержаны государством в лице Банка России и АСВ и проходят процедуру финансового оздоровления под управлением БИНБАНКа.

БИНБАНК в декабре приобрел пять банков группы «Рост» в рамках их финансового оздоровления. Цель приобретения банков – расширение розничного бизнеса, регионального присутствия и клиентской базы БИНБАНКа.

