БИНБАНК повысил максимальную ставку по вкладу «Хит сезона» до 19% годовых

Максимальная ставка начисляется при сроке вклада 1 год и сумме от 300 тыс. рублей. Минимальный срок вклада теперь составляет 1 месяц, ставки при таком сроке – 14- 15% годовых в рублях, 6,5 -7% в долларах и евро в зависимости от суммы депозита. Максимальный срок депозита – 12 месяцев. Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро.

Мультивалютный вклад в БИНБАНКе теперь также можно открыть на короткий срок: от 31 до 180 дней. При размещении средств на срок от 1 до 3 месяцев ставка в рублях составит 13% годовых, в долларах или евро – 6% годовых. Максимальная ставка мультивалютного вклада в рублях – 17% годовых при размещении средств на 1 год. Минимальная сумма вклада – 30 тыс. рублей либо эквивалент в валюте, максимальный срок – 2 года.

Более подробную информацию можно узнать на сайте банка или позвонив в информационный центр по телефонам: 8 800 200-50-75, 8 495 755-50-75.

