БИНБАНК отменил комиссии за открытие и введение специальных счетов для формирования фонда капитального ремонта

Специальные счета для формирования фонда капитального ремонта открываются согласно законодательству РФ организациями, управляющими многоквартирными домами (ТСЖ/ЖСК и пр.), либо специализированными организациями (операторами). Основной источник пополнения специального счета - взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками жилья в составе ежемесячной квартплаты.

БИНБАНК теперь не взимает комиссии за открытие и ведение специальных счетов. Кроме того, на средства, размещенные на данных счетах, могут начисляться проценты по привлекательным ставкам.



Открыть специальный счет можно в любом отделении банка.

Более подробно ознакомиться с информацией можно на сайте банка или позвонив в информационный центр по бесплатному телефону 8 800 555-81-18.