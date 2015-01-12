БИНБАНК ввел новую опцию в интернет-банке: пополнение карты «Тройка»

В рамках расширения сервисов интернет-банка БИНБАНК предоставил возможность клиентам пополнять электронную карту оплаты проезда «Тройка» через интернет.

Для этого необходимо зайти в личный кабинет интернет-банка, перейти в раздел «оплата услуг», в разделе «поиск» ввести слово «тройка», выбрать пункт «пополнение карты Тройка», ввести номер карты «Тройка» и сумму к зачислению. Для активации зачисленной суммы необходимо поднести карту к желтому информационному терминалу Метрополитена. Новая услуга позволит клиентам банка не тратить время в очередях.

Электронная карта «Тройка» - пополняемая карта для оплаты проезда во всех видах городского транспорта Москвы и Московской области.

