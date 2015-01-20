БИНБАНК ввел новую опцию в интернет-банке: пополнение счета приложения «Парковки Москвы»

В рамках расширения сервисов интернет-банка БИНБАНК предоставил возможность клиентам пополнять лицевой счет для оплаты услуг платной парковки в Москве.

Для этого необходимо зайти в личный кабинет интернет-банка, перейти в раздел «оплата услуг», в разделе «поиск» ввести слово «Московский паркинг», выбрать пункт «Оплата, Московский паркинг – Москва», заполнить необходимые поля и подтвердить операцию одноразовым паролем.

Для создания лицевого счета необходимо скачать на мобильное устройство приложение «Парковки Москвы» и зарегистрироваться.