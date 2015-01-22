БИНБАНК запустил продажу страховых полисов «БИН Страхования» в интернет-банке

Клиентам БИНБАНКа, подключенным к системе «БИНБАНК-онлайн», предоставляется возможность покупки страховых продуктов компании «БИН Страхование» удаленно. Дополнительный сервис позволяет оперативно оплатить страховые услуги со своих счетов.

На данный момент в интернет-банке доступно приобретение полисов двух категорий страхования: «Имущество» («Дом», «Квартира») и «Путешествия» (ВЗР). Для оформления полиса необходимо зайти в личный кабинет интернет-банка, выбрать раздел «страхование», кликнуть на кнопку «оформить полис», в новом окне браузера откроется страница binins.ru с параметрами для оформления и приобретения.

