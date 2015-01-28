ДНБ Банк переименован в «БИНБАНК Мурманск»

Банк России согласовал переименование ДНБ Банка в «БИНБАНК Мурманск». Новое полное наименование кредитной организации - Акционерное общество «БИНБАНК Мурманск» - зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц.

В 2015 году планируется завершить процесс присоединения «БИНБАНКа Мурманск», в результате чего отделения мурманского банка станут региональными офисами БИНБАНКа.

На данный момент происходит интеграция бизнеса, в результате которой будут внедрены стандарты управления, принятые в БИНБАНКе. При этом БИНБАНК сохранит положительный опыт, наработанный ДНБ Банком на региональном рынке. В Мурманске для клиентов будут сохранены дополнительные сервисы, в числе которых услуга по возврату НДС с покупок, сделанных за рубежом (tax free).

Напомним, что в июле 2014 года компания Asokerco Trading Limited, бенефициаром которой является Микаил Шишханов – основной акционер БИНБАНКа, стала владельцем ОАО «ДНБ Банк», ранее входящего в крупнейшую финансовую группу Норвегии DNB. ДНБ Банк является сильным игроком, демонстрируя устойчивые финансовые показатели, высокую эффективность бизнеса и способность на местном уровне конкурировать с федеральными банками, представленными в Мурманской области. Банк является прибыльным, имеет стабильную базу розничных и корпоративных клиентов.

