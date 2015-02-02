БИНБАНК и «БИНБАНК кредитные карты» объединили сети устройств самообслуживания

Теперь банкоматы и платежные терминалы двух банков представляют собой единую сеть. В результате объединения сетей устройств самообслуживания клиенты БИНБАНКа и «БИНБАНКа кредитные карты» получили возможность снимать наличные средства и пополнять карты по «домашним» тарифам – без взимания дополнительных комиссий. Например, держатель карты БИНБАНКа сможет бесплатно снимать собственные средства в банкомате «БИНБАНКа кредитные карты».

Общая сеть банкоматов и терминалов двух банков насчитывает 2750 устройств, которые расположены в 65 субъектах Российской Федерации.

