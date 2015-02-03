«БИНБАНК кредитные карты» возобновил осуществление валютных переводов по системе SWIFT для частных лиц

Услуга доступна в 26 офисах банка, расположенных в 22 городах России. Благодаря системе SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) клиенты могут осуществлять переводы в валюте (доллары и евро) со счета на счет в любую точку мира.

Данные переводы удобны клиентам, оплачивающим услуги за пределами России: бронирование гостиниц, оплата путевок, аренда автомобиля, пополнение своего счета в иностранном банке и т.п.

Для осуществления операции по системе SWIFT клиенту необходимо внести средства на валютный счет, открытый в банке, и предоставить заявление на отправку перевода.

