Банковская группа БИНБАНКа вошла в ТОП-10 крупнейших российских банковских групп по совокупным активам

Помимо БИНБАНКа в его группу на данный момент входят «БИНБАНК кредитные карты», «БИНБАНК Мурманск», «Рост банк», банк «Кедр», СКА-Банк, Тверьуниверсалбанк, Аккобанк. После завершения сделки в группу также войдет Уралприватбанк. Группа БИНБАНКа заняла 7 место в рэнкинге крупнейших российских банковских групп по чистым активам. Исследование подготовлено информационным агентством «Банки.ру».

Совокупные активы кредитных организаций, входящих в группу БИНБАНКа, по состоянию на 1 января 2015 года составили 672,4 млрд руб., капитал - 27,6 млрд руб., кредиты предприятиям и организациям -172 млрд руб., средства предприятий и организаций -132,6 млрд руб., кредиты физическим лицам – 74 млрд руб., вклады физических лиц – 267,7 млрд руб.

