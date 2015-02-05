БИНБАНК заключил соглашения с МСП Банком, которые позволят кредитовать малый бизнес под 13,25 – 15% годовых

БИНБАНК заключил два соглашения с Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банком). В рамках соглашений БИНБАНК получит финансирование, которое направит на кредитование малого и среднего бизнеса по двум программам.

В рамках программы «ФИМ Целевой» БИНБАНК будет предоставлять долгосрочное финансирование представителям малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели (приобретение автотранспорта, оборудования, недвижимости, ремонт помещения, расширение действующего производства и т.п.). Ставка по таким кредитам составит 13,25% годовых в рублях, максимальный срок – 5 лет.

В рамках программы «МСП – Неторговый сектор» компании, деятельность которых не связана с торговлей, смогут получить кредиты на приобретение товарно-материальных ценностей по ставкам 14,5–15% годовых.

«БИНБАНК, являясь давним партнером МСП Банка, совместно с ним реализует государственную программу поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляя финансирование по сниженным ставкам. Рассчитываем, что данные программы станут ощутимой помощью для предпринимателей, особенно в период нестабильной ситуации в экономике», – комментирует Анна Салманова, директор департамента по разработке продуктов для малого и среднего бизнеса БИНБАНКа.

