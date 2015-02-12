БИНБАНК приступил к эквайринговому обслуживанию сети магазинов «Вкусный Дом»

БИНБАНК обеспечил возможность оплаты пластиковыми картами во всех 76 магазинах сети супермаркетов «Вкусный дом», расположенных в городе Ижевске и его области. Всего в магазинах торговой сети было установлено 230 POS-терминалов БИНБАНКа.

«Мы оперативно провели интеграцию нашего оборудования с кассовой техникой магазинов «Вкусный Дом» и сделали все возможное, чтобы обеспечить удобство как для клиентов, так и для сотрудников торговой сети, - комментирует директор департамента дистанционного банковского обслуживания БИНБАНКа Александр Новиков. – Развитие проектов по торговому эквайрингу является одним из приоритетных направлений для нашего банка».

На данный момент общее количество POS-терминалов, установленных банковской группой БИНБАНКа по России, составляет порядка 8,5 тыс. устройств.

