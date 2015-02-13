БИНБАНК выплатил свыше 299 млн рублей купонного дохода за второй купонный период по биржевым облигациям серии БО-04

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-04 (идентификационный номер займа 4B020402562B от 25.12.2013г). Размер выплат за второй купонный период составляет 299,2 млн рублей, в расчете на одну облигацию 59,84 рубля. Общий размер выплат купонного дохода за первый и второй купонные периоды по облигациям БО-04 составил 418,9 млн рублей.



Биржевые облигации серии БО-04 общим объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 6 лет и годовой офертой в феврале 2015 года были размещены БИНБАНКом 14 февраля 2014 года. Ставки по третьему и четвертому купонным периодам установлены в размере 17% годовых. Процентные ставки последующих купонных периодов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.



Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-04 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в высший котировальный список ФБ ММВБ.

