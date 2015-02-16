БИНБАНК стал банком года по версии портала Банки.ру

При этом вклад БИНБАНКа «Хит Сезона» победил в номинации «Вклад года» ежегодной премии портала.

Портал Банки.ру ежегодно выбирает самых достойных представителей банковской индустрии. Лучшим банком по итогам 2014 года стал БИНБАНК, существенно нарастивший свой бизнес. «БИНБАНК активно расширял географию присутствия, почти в два раза увеличил активы и был одним из главных ньюсмейкеров банковского рынка», – отмечает Банки.ру.

В 2014 году БИНБАНК приобрел семь кредитных организаций: Москомприватбанк (переименован в «БИНБАНК кредитные карты»), мурманский ДНБ Банк (ныне – «БИНБАНК Мурманск») и пять банков группы «Рост» (Рост банк, банк «Кедр», Аккобанк, СКА-Банк и Тверьуниверсалбанк. На 1 января 2015 года, по данным Банки.ру, банковская группа БИНБАНКа заняла 7 место в рэнкинге крупнейших российских банковских групп по совокупным активам, размер которых превысил 670 млрд рублей.

Одновременно БИНБАНК победил в другой номинации премии Банки.ру: вклад «Хит Сезона» признан порталом вкладом года. «Требовательные клиенты не только обращают внимание на выгодные условия по вкладам, но и учитывают надежность кредитной организации, которой хотят доверить свои сбережения. Кроме того, лучший вклад должен сочетать в себе высокую доходность, доступную сумму первоначального взноса, выбор сроков размещения, свободное пополнение, льготное досрочное расторжение», – констатируют представители Банки.ру.

