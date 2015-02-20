Российский путешественник Фёдор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло планируют установить российский и мировой рекорды по продолжительности полета на тепловом воздушном шаре при поддержке БИНБАНКа.
Текущий рекорд России – 17 часов 49 минут – установил российский пилот Владимир Гладков в феврале 2013 года. Рекорд мира – 29 часов 14 минут 35 секунд – установлен американским пилотом Уильямом Басси в январе 1993 года.
Рекордный полет состоится на аэростате класса АХ-9 объемом оболочки 3950 кубических метров. Взлет запланирован на вторую половину марта 2015 года в Тульской области на аэродроме Пахомово. Контролировать процесс и фиксировать время полета будут спортивные комиссары Федерации авиационного спорта России Дамир Менгазетдинов и Сергей Баженов.
Для нового рекорда планируется взять на борт от 32 до 36 баллонов газа в зависимости от погодных условий на момент полета.
«Данный проект – это один из этапов моей подготовки к полету на воздушном шаре вокруг земли. Сейчас перед нами стоит задача продержаться в непрерывном полете более 30 часов при температуре воздуха ниже нуля. Наиболее оптимальной для нас была бы температура минус 10 C⁰. Это непростое испытание, но мы рассчитываем справится с поставленной задачей», – отмечает путешественник Фёдор Конюхов.
«Для того чтобы побить текущий рекорд, важна положительная синергия трех факторов. Материальная часть: необходимо подобрать компоненты аэростата таким образом, чтобы можно было взять наибольшее количества топлива. Второе – выбор погодных условий: важно систематически отслеживать погодные изменения и безошибочно принять решение о дне старта. Профессионализм команды: в момент наиболее идеальных погодных условий, в очень сжатые сроки, буквально за один день успеть подготовить аэростат к полету, а пилотом слажено и четко выполнять определенные действия», – комментирует пилот Иван Меняйло.
«Мы рады поддержать проект, который войдет в историю российского и мирового воздухоплавания. Надеемся, что погодные условия будут благоприятные для путешественников. Желаем им выдержки и удачи!», – отметил первый вице-президент БИНБАНКа Александр Лукин.
Информация о пилотах:
Фёдор Конюхов – участник 50 экспедиций. Имеет в своем активе два восхождения на Эверест, 3 похода к Северному полюсу на лыжах, единственный россиянин, достигший Южного полюса в одиночку на лыжах, единственный россиянин, пересекший Тихий и Атлантический океаны на весельных лодках. Совершил восхождения на высочайшую вершину каждого континента (программа Семь Вершин Мира). Участник 5 кругосветных плаваний. Заслуженный мастер спорта. На август 2015 года запланирован одиночный кругосветный полет на воздушном шаре. Подробнее о проекте здесь: http://konyukhov.ru/projects/expedition/polet-na-vozdushnom-share-vokrug-sveta.html
Иван Меняйло – пилот с 2005 года, пилот-инструктор с 2009 года, мастер спорта, налет свыше 1000 часов на аэростатах, член сборной команды России, чемпион и обладатель кубка России 2012 года, вице-президент Федерации воздухоплавания России, главный судья многих соревнований по воздухоплавательному спорту.
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