БИНБАНК ввел СМС-уведомления о начисленных штрафах и налогах

Услуга позволяет вовремя узнавать о новых штрафах ГИБДД и о задолженности по налогам и перед судебными приставами. Информация поступает в виде СМС-сообщения на мобильный телефон клиента БИНБАНКа.

Подключить новый сервис можно в личном кабинете интернет-банка. Чтобы получать информацию о штрафах ГИБДД, достаточно указать номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации автомобиля. Для информирования о налогах вводится ИНН. При этом клиент БИНБАНКа при желании может подключить в отдельности СМС-уведомления о штрафах или о налогах.

В дальнейшем клиенту при каждом новом начислении автоматически будут приходить СМС-сообщения о задолженности (ГИБДД, ФНС, ФССП). Данную информацию можно получить и непосредственно в интернет-банке «БИНБАНК-онлайн», который позволяет оперативно оплачивать как штрафы, так и налоги.

