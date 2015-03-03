В БИНБАНКе стартовала акция: оплата налогов и штрафов ГИБДД без комиссий

До 31 марта 2015 года в интернет-банке БИНБАНКа можно без комиссии оплатить налоги и штрафы ГИБДД. Также интернет-банк позволяет узнать о новых штрафах ГИБДД и о задолженности по налогам и перед судебными приставами. Кроме того, в личном кабинете интернет-банка можно подключить сервис СМС-уведомления о новых задолженностях. Чтобы получать информацию о штрафах ГИБДД, достаточно указать номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации автомобиля. Для информирования о налогах вводится ИНН. При этом клиент БИНБАНКа при желании может подключить в отдельности СМС-уведомления о штрафах или о налогах. В дальнейшем клиенту при каждом новом начислении автоматически будут приходить СМС-сообщения о задолженности (ГИБДД, ФНС, ФССП).

При осуществлении оплаты через интернет-банк клиент имеет возможность отследить платеж и дату погашения долга.

