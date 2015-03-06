БИНБАНК успешно погасил серию 06 Еврокоммерческих бумаг в размере 47 млн долларов США

БИНБАНК выплатил иностранным инвесторам 47 млн долларов США, погасив серию 06 (ISIN XS1042544384) Еврокоммерческих бумаг (ECP) сроком 1 год.

Организаторами выпуска серии 06 ЕСР выступили BCP Securities, The Royal Bank of Scotland, VTB Capital plc. Средства от размещения были направлены на финансирование проектов МСБ.

БИНБАНК в полном объеме погасил последний размещенный транш в рамках программы Еврокоммерческих бумаг на 300 млн долларов США, которая была зарегистрирована БИНБАНКом летом 2012 года.

