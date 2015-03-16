БИНБАНК ввел услугу снятия наличных с мобильного счета «Билайн» в банкоматах

Выдача наличных с мобильных телефонов оператора сотовой связи «Билайн» доступна в банкоматах БИНБАНКа по всей России. Услуга под названием «Деньги Билайн» - это возможность снимать средства с мобильного счета через банкомат. Опция позволяет владельцу телефона оперативно снять средства, которые были переведены на его мобильный счет – например, родственниками или друзьями. Услуга может оказаться полезна и в том случае, если человек забыл дома кошелек, а ему срочно потребовались наличные.

Процедура снятия средств надежно защищена, но при этом очень проста. Достаточно совершить несколько действий:

• Отправить SMS с любого мобильного устройства с sim-картой «Билайн» на номер 7878 в виде сообщения «RUB 500», где RUB – название услуги, 500 – сумма в рублях, которую необходимо снять

• Подтвердить необходимость услуги с помощью SMS. В ответ абоненту придет SMS с уникальным ПИН-кодом. Код действует в течение трех дней

• Выбрать опцию «Деньги Билайн» в банкомате БИНБАНКа, ввести номер мобильного телефона, с которого необходимо снять средства, ПИН-код, полученный в SMS, и сумму для снятия

• Забрать наличные

Сумма для снятия должна быть кратна 100 рублям и может варьироваться от 100 до 5 тыс. рублей в день. Максимальная сумма снятия в месяц – 40 тыс. рублей.

