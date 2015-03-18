БИНБАНК и Европейский пенсионный фонд запустили проект по переводу пенсионных накоплений с помощью ЭЦП

ПАО «БИНБАНК» и НПФ «Европейский пенсионный фонд» (ЗАО) запустили совместный проект по оказанию услуг обязательного пенсионного страхования. Теперь в отделениях БИНБАНКа в Москве и Санкт-Петербурге можно заключить договор с Фондом и оформить заявление на перевод пенсионных накоплений с помощью квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП) в режиме online. В мае 2015 года проект будет запущен в отделениях БИНБАНКа по всей России.

Чтобы подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений, будущим клиентам не надо посещать отделение Пенсионного фонда России или заверять документ у нотариуса. Достаточно прийти в любой офис обслуживания БИНБАНКа, заключить договор обязательного пенсионного страхования с Европейским пенсионным фондом и оформить заявление о переводе своих пенсионных накоплений из ПФР или другого негосударственного пенсионного фонда. Сотрудник БИНБАНКа поможет клиенту получить электронную подпись, оформить все необходимые документы и направить их в Пенсионный фонд России. Договор на предоставление Европейским пенсионным фондом услуг страховщика по обязательному пенсионному страхованию для формирования средств пенсионных накоплений вступит в силу после того, как Пенсионный фонд России одобрит заявление клиента.

«Совместный проект с Европейским пенсионным фондом позволяет расширить продуктовую линейку БИНБАНКа. Теперь клиенты могут не только получить в наших отделениях банковские и страховые услуги, но и начать формирование своих пенсионных накоплений. Мы уверены в надежности и эффективности работы нашего партнера, услуги которого предлагаем в отделениях БИНБАНКа: Европейский пенсионный фонд вошел в систему гарантирования пенсионных накоплений на базе АСВ и показал отличную доходность по итогам 2014 года», - подчеркнул Александр Лукин, первый вице-президент БИНБАНКа.

«Благодаря совместному проекту с БИНБАНКом наши будущие клиенты получат ряд преимуществ при заключении договора с Фондом. Во-первых, это удобно: все необходимые документы можно оформить в одном месте. Во-вторых, это быстро: процесс занимает около 10 минут. И, наконец, это безопасно: использование квалифицированной электронной подписи обеспечивает максимальную защиту личных данных. Мы планируем активно расширять список банков-партнеров, чтобы услуги Европейского пенсионного фонда становились еще более доступными для клиентов», – отметил Алексей Булавин, президент Европейского пенсионного фонда.

Каждому клиенту Европейского пенсионного фонда предоставляется карта доступа в «Личный кабинет», в котором оперативно размещается информация о состоянии индивидуального пенсионного счета. Этот сервис позволяет контролировать состояние своего персонального счета и формировать выписку по движению средств в режиме реального времени. То же самое можно делать с помощью мобильного приложения Фонда. Кроме того, Фонд регулярно информирует своих клиентов удобным для них способом – не только через сайт, но и по почте или телефону, с использованием SMS-сообщений.