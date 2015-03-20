Банк «Кедр», входящий в группу БИНБАНКа, расторгает соглашения о присвоении рейтингов Moody’s и Fitch Ratings

Банк «Кедр» расторгает соглашения с агентствами Moody’s и Fitch Ratings о присвоении рейтингов. Такое решение связано с тем, что банк «Кедр» в декабре 2014 года вошел в банковскую группу БИНБАНКа и теперь его надежность и устойчивость подтверждают рейтинги материнской компании.

Международный рейтинг, присвоенный БИНБАНКу агентством Standard&Poor’s (долгосрочный и краткосрочный в иностранной валюте «В») обеспечивает привлекательность в глазах потенциальных инвесторов. Банк «Кедр» был приобретен БИНБАНКом в декабре 2014 года в рамках финансового оздоровления банковской группы «Рост» при поддержке ЦБ РФ и АСВ. С этого момента банк «Кедр» входит в единую группу БИНБАНКа. Рейтинги, присвоенные БИНБАНКу международными и российскими рейтинговыми агентствами (S&P, НРА, «Рус-Рейтинг», «Эксперт РА»), распространяются на всю банковскую группу, в том числе и на банк «Кедр». Рейтинговые агентства признают, что деятельность БИНБАНКа соответствует высоким стандартам кредитоспособности, стабильности и финансовой устойчивости.

«БИНБАНК, входящий в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, гарантирует исполнение всех финансовых обязательств перед клиентами приобретенных банков, - комментирует президент БИНБАНКа Микаил Шишханов. – Помимо БИНБАНКа в его группу входят 8 кредитных организаций, мы обеспечиваем их стабильность и бесперебойную работу. Интеграция бизнеса приобретенных банков в структуру БИНБАНКа позволит нашим клиентам рассчитывать на еще более современный и качественный сервис, широкую продуктовую линейку, гибкие условия по продуктам».

По совокупным активам группа БИНБАНКа на 1 января 2015 года заняла 7 место в рэнкинге крупнейших российских банковских групп (по данным «Банки.ру»).

Напомним, что в декабре 2013 года БИНБАНК завершил присоединение Башинвестбанка, в апреле 2014 года была закрыта сделка по приобретению Москомприватбанка, который в сентябре был переименован в «БИНБАНК кредитные карты». В июле 2014 года БИНБАНК закрыл сделку по приобретению у крупнейшей норвежской финансовой группы DNB мурманского ДНБ Банка (ныне – «БИНБАНК Мурманск). В декабре 2014 года было объявлено о том, что БИНБАНК приобретает пять банков группы «Рост» в рамках их финансового оздоровления при поддержке ЦБ РФ и АСВ. В марте 2015 года БИНБАНК закрыл сделку по приобретению екатеринбургского Уралприватбанка.