БИНБАНК выплатил свыше 517 млн рублей купонного дохода за третий купонный период по биржевым облигациям серии БО-02

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4B020202562B от 07 ноября 2011 года). Размер выплат за третий купонный период составил 517 891 563 рубля. Размер процентов по одной биржевой облигации - 60,75 рубля. Общий размер выплат купонного дохода за первый, второй и третий купонные периоды составил 843,4 млн рублей.

Первичное размещение биржевых облигаций серии БО-02 состоялось 24 сентября 2013 года. В течение 2014 года также были размещены дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-02. На текущий момент совокупный объем облигаций указанного выпуска в обращении составляет 9 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года с датой погашения 24 сентября 2016 года.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в котировальный список высшего уровня Фондовой биржи ММВБ.

